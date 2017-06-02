Сокращение запасов нефти в США не смогло остановить падение цен

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Хотя коммерческие запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 26 мая, упали на 6,4 млн баррелей, или на 1,2%, составив 509,9 млн баррелей, цены на нефть 1 июня снизились почти на 1,5% - до 50 долларов за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, цены падают на фоне заявления президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. Это решение США усилило ожидания относительно расширения нефтедобычи в стране, что вызвало дополнительное беспокойство на и без того напряженном рынке нефти.

Аналитическая группа Report прогнозирует падение цен на нефть сорта Brent до 43-45 долларов за баррель. При нормальных условиях до конца года нефть может колебаться в диапазоне 42-52 доллара за баррель.

Отметим, что добыча нефти в США за отчетную неделю увеличилась на 22 тыс. баррелей в день или 0,24% - до 9,342 млн баррелей в день.