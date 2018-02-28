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    SOCAR Turkey и BP подписали лицензионное соглашение

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ SOCAR Turkey Enerji A.Ş, дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), и подписали лицензионное соглашение о поставках компанией BP технологий нового поколения для производства очищенной терефталевой кислоты (PTA).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на BP.

    SOCAR Turkey намерена использовать эту технологию на новой установке с производственной мощностью 900 тыс. тонн в год, которая будет построена в Алиаге. Компания, после принятия окончательного инвестиционного решения, намерена запустить установку к 2023 году.

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