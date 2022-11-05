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SOCAR и "Узбекнефтегаз" обменяются опытом в области экологической безопасности

SOCAR и "Узбекнефтегаз" обменяются опытом в области экологической безопасности Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и узбекской компанией "Узбекнефтегаз" проведены переговоры о совместной реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере и их дальнейших перспективах, обмене технологиями и опытом в напр
Энергетика
5 ноября 2022 г. 12:46
SOCAR и Узбекнефтегаз обменяются опытом в области экологической безопасности

Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и узбекской компанией "Узбекнефтегаз" проведены переговоры о совместной реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере и их дальнейших перспективах, обмене технологиями и опытом в направлении геологоразведки, экологической безопасности, достигнута договоренность о взаимном обмене опытом.

Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом было заявлено на встрече вице-президента SOCAR по экологии Рафиги Гусейнзаде с официальными лицами компании "Узбекнефтегаз" в рамках 2-го Экономического форума Узбекистана в Самарканде.

Стороны также обсудили текущее состояние ранее достигнутых договоренностей, в частности итоги подписанных совместных "Дорожных карт" и меморандумов.

Отметим, что на прошедшем 3-4 ноября в Самарканде 2-м Экономическом форуме Узбекистана, объединившем ведущих международных экономистов и экспертов, обсуждались пятилетние стратегии развития Узбекистана, экономические возможности и международное сотрудничество.

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Версия на английском языке SOCAR and Uzbekneftgas to exchange experience on environmental safety
Версия на азербайджанском языке SOCAR və “Özbəkneftqaz” ekoloji təhlükəsizliyə dair təcrübə mübadiləsi aparacaq

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