​​​​​​​SOCAR и China Energy обсудили реализацию рентабельных проектов

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и президент China Energy International Group Co. Ltd Гиао Хубин обсудили возможности реализации технически и финансово выгодных проектов.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и президент China Energy International Group Co. Ltd Гиао Хубин обсудили возможности реализации технически и финансово выгодных проектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В ходе встречи была представлена информация о реализуемых проектах по развитию потенциала "зеленой" энергетики Азербайджана, возможностях наземной и морской ветроэнергетики, а также о корпоративной стратегии SOCAR, энергетическом переходе, цифровизации и инновациях.

Было отмечено, что компания China Energy International Group Co. диверсифицирует деятельность в области "зеленой" энергетики и низкоуглеродной энергетики в разных странах.

Стороны обсудили важность соглашения о сотрудничестве, подписанного между SOCAR и China Energy International Group Co. в июне этого года, рассмотрели предстоящую работу и цели на будущее.