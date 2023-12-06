О нас

​​​​​​​SOCAR и China Energy обсудили реализацию рентабельных проектов

​​​​​​​SOCAR и China Energy обсудили реализацию рентабельных проектов Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и президент China Energy International Group Co. Ltd Гиао Хубин обсудили возможности реализации технически и финансово выгодных проектов.
Энергетика
6 декабря 2023 г. 19:35
​​​​​​​SOCAR и China Energy обсудили реализацию рентабельных проектов

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и президент China Energy International Group Co. Ltd Гиао Хубин обсудили возможности реализации технически и финансово выгодных проектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В ходе встречи была представлена информация о реализуемых проектах по развитию потенциала "зеленой" энергетики Азербайджана, возможностях наземной и морской ветроэнергетики, а также о корпоративной стратегии SOCAR, энергетическом переходе, цифровизации и инновациях.

Было отмечено, что компания China Energy International Group Co. диверсифицирует деятельность в области "зеленой" энергетики и низкоуглеродной энергетики в разных странах.

Стороны обсудили важность соглашения о сотрудничестве, подписанного между SOCAR и China Energy International Group Co. в июне этого года, рассмотрели предстоящую работу и цели на будущее.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və Çin şirkəti rentabelli layihələrin reallaşdırılmasını müzakirə edib

Экслюзивные новости

В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi