SOCAR и BP обсудили возможности перехода на "зеленую" энергетику

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания BP обсудили возможности перехода на "зеленую" энергетику.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания BP обсудили возможности перехода на "зеленую" энергетику.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

Министр отметил, что вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и коллегами провел встречу с главным исполнительным директором BP Мюрреем Очинклоссом.

"На встрече мы рассмотрели результаты двустороннего сотрудничества, возможности усиления совместной деятельности в направлении перехода к "зеленой" энергетике, по проектам разведки и добычи, декарбонизации. Была выражена приверженность компании BP к расширению устойчивого партнерства с Азербайджаном и заинтересованность в участии в проектах по возобновляемой энергетике", - написал министр.