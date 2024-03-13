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SOCAR и BP обсудили возможности перехода на "зеленую" энергетику

SOCAR и BP обсудили возможности перехода на "зеленую" энергетику Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания BP обсудили возможности перехода на "зеленую" энергетику.
Энергетика
13 марта 2024 г. 17:27
SOCAR и BP обсудили возможности перехода на зеленую энергетику

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания BP обсудили возможности перехода на "зеленую" энергетику.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

Министр отметил, что вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и коллегами провел встречу с главным исполнительным директором BP Мюрреем Очинклоссом.

"На встрече мы рассмотрели результаты двустороннего сотрудничества, возможности усиления совместной деятельности в направлении перехода к "зеленой" энергетике, по проектам разведки и добычи, декарбонизации. Была выражена приверженность компании BP к расширению устойчивого партнерства с Азербайджаном и заинтересованность в участии в проектах по возобновляемой энергетике", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və BP “yaşıl enerji”yə keçid imkanlarını nəzərdən keçiriblər
Версия на английском языке ФотоSOCAR, bp mull transition to 'green' energy

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