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Швейцария планирует на 15% сократить потребление газа в зимний период

Швейцария планирует на 15% сократить потребление газа в зимний период Швейцария объявила о намерении добиться сокращения потребления газа на 15% на ближайший зимний период.
Энергетика
25 августа 2022 г. 09:21
Швейцария планирует на 15% сократить потребление газа в зимний период

Швейцария объявила о намерении добиться сокращения потребления газа на 15% на ближайший зимний период.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс - Украина", об сообщают местные СМИ.

Согласно решению правительства, потребление газа должно быть снижено на 15% в период с октября этого года по март следующего года по сравнению со средним показателем за последние пять лет, чтобы избежать дефицита газа этой зимой.

Кроме того, правительство страны призвало промышленные компании, сферу услуг и административные здания снизить стандартную температуру, установленную на термостатах.

В свою очередь, швейцарским компаниям на этот период рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу, чтобы уменьшить количество отапливаемых помещений, а местным жителям - отключить неиспользуемые приборы, которые потребляют энергию, а также по возможности не держать включенными компьютеры.

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Версия на английском языке Switzerland plans to reduce gas consumption by 15% in winter

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