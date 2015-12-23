Shell сократит капзатраты в 2016 году еще на 2 млрд. долларов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Концерн Royal Dutch Shell объявил о новых планах по сокращению капитальных затрат в следующем году. Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт компании, в рамках пресс-релиза, посвященного реализации слияния Shell с компанией BG Group, были представлены новые цифры по капитальным затратам на 2016 г.

Ранее в компании уже заявляли о своем намерении по снижению капзатрат в 2015–2016 гг. на фоне сохранения низких нефтяных цен.

Согласно обновленным планам в 2016 г. объем капитальных затрат составит около 33 млрд. долларов США, что на 2 млрд. долларов ниже предыдущих прогнозов Shell. В целом запланированные капитальные затраты концерна на следующий год будут на 30% ниже показателей 2014 г.