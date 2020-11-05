Saudi Aramco снизила отпускные декабрьские цены на нефть для стран Азии

Это снижение вызвано повышением рисков для восстановления спроса на сырье

Нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные декабрьские цены на нефть для покупателей из Азии на фоне "второй волны" коронавируса, которая ставит под сомнение восстановление спроса на сырье.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco снижает декабрьские цены на нефть марки Arab Light для покупателей из Азии на 10 центов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь стоимость нефти Arab Light ниже стоимости эталонного показателя на 50 центов. В прошлом месяце Saudi Aramco повышала цены на нефть этой марки на 10 центов.

В сообщении поясняется, что это снижение цен вызвано возобновлением роста числа инфицированных новым коронавирусом в мире, которое создает риски для восстановления спроса на сырье.

Кроме того, саудовская компания снизила цены для покупателей из США и повысила — для импортеров из Европы и Средиземноморского региона.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.