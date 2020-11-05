О нас
Report Georgia
Аудио новости

Saudi Aramco снизила отпускные декабрьские цены на нефть для стран Азии

Saudi Aramco снизила отпускные декабрьские цены на нефть для стран Азии Это снижение вызвано повышением рисков для восстановления спроса на сырье
Энергетика
5 ноября 2020 г. 18:06
Saudi Aramco снизила отпускные декабрьские цены на нефть для стран Азии

Нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные декабрьские цены на нефть для покупателей из Азии на фоне "второй волны" коронавируса, которая ставит под сомнение восстановление спроса на сырье.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco снижает декабрьские цены на нефть марки Arab Light для покупателей из Азии на 10 центов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь стоимость нефти Arab Light ниже стоимости эталонного показателя на 50 центов. В прошлом месяце Saudi Aramco повышала цены на нефть этой марки на 10 центов.

В сообщении поясняется, что это снижение цен вызвано возобновлением роста числа инфицированных новым коронавирусом в мире, которое создает риски для восстановления спроса на сырье.

Кроме того, саудовская компания снизила цены для покупателей из США и повысила — для импортеров из Европы и Средиземноморского региона.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Aramco”dan Asiya ölkələrinə endirim

Новости партнеров

Самое важное

Минобороны: Разрушена военная инфраструктура противника в Тонашене
Минобороны: Разрушена военная инфраструктура противника в Тонашене
5 ноября 2020 г. 18:04
Видеокадры из освобожденных сел Физулинского и Ходжавендского районов
Видеокадры из освобожденных сел Физулинского и Ходжавендского районов
5 ноября 2020 г. 17:39
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
5 ноября 2020 г. 16:04
Ильхам Алиев о Пашиняне: встреча с ним не имеет никакого смысла
Ильхам Алиев о Пашиняне: встреча с ним не имеет никакого смысла
5 ноября 2020 г. 14:54
Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE
5 ноября 2020 г. 14:20
Еще 7 сёл Азербайджана освобождены от оккупации
Еще 7 сёл Азербайджана освобождены от оккупации
4 ноября 2020 г. 17:59
Ильхам Алиев: Они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа
Ильхам Алиев: Они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа
4 ноября 2020 г. 14:36
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете La Repubblica
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете La Repubblica
4 ноября 2020 г. 14:10
Выведена из строя вражеская зенитная установка
Выведена из строя вражеская зенитная установка
4 ноября 2020 г. 12:31
Последняя обстановка на фронте по состоянию на 3 ноября
Последняя обстановка на фронте по состоянию на 3 ноября
3 ноября 2020 г. 07:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi