Saudi Aramco повысила цены на нефть на март для Азии, Европы и США

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила мартовские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, Европы и США.

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила мартовские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, Европы и США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы компании.

"Саудовская Аравия неожиданно повысила цены на нефть для своего основного рынка, Азии", - пишет агентство. Аналитики, опрошенные агентством, напротив, ожидали сокращения цен. Также решение было принято несмотря на падение стоимости нефти на 6-8%.

Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии была повышена на 0,2 доллара за баррель, таким образом она будет на 2 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai.

"Королевство подняло все цены для европейских покупателей на 2 доллара за баррель, большинство цен для США - на 30 центов", - добавляет агентство.