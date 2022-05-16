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Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования

Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования Компании Ирана и РФ могут учредить совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой сферы и в дальнейшем экспортировать продукцию.
Энергетика
16 мая 2022 г. 10:53
Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования

Компании Ирана и РФ могут учредить совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой сферы и в дальнейшем экспортировать продукцию.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Мы можем использовать потенциал и возможности российских компаний в добыче, освоении нефтяных месторождений, изготовлении оборудования и передаче технологий. Кроме того, компании двух стран могут, учредив совместный завод в Иране и производя сверх используемого в Иране оборудования, осуществлять его экспорт", - сказал посол.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və İran neft-qaz avadanlığı zavodu aça bilər
Версия на английском языке Russia, Iran may establish oil and gas equipment plant

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