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Россия договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа

Россия договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа для внутреннего потребления этой страны.
Энергетика
26 декабря 2022 г. 07:29
Россия договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа для внутреннего потребления этой страны.

Как передает Report, об этом Новак заявил ТАСС.

«С Азербайджаном есть договоренность об увеличении наших поставок…», — сказал он.

По словам вице-премьера РФ, после увеличения добычи газа в Азербайджана станет возможно обсуждение с ней свопов.

«В дальнейшем, когда они увеличат добычу газа, мы сможем обсудить и свопы», — сказал вице-премьер РФ.

Напомним, что "Газпром" 15 ноября начал поставки газа в Азербайджан по новому договору, поставит по нему до 1 млрд куб. м газа до марта 2023 года. В 2021 году Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в области сезонного обмена природным газом: действующий до 2023 года контракт предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, а также аналогичных объемов газа в зимний сезон из России в Азербайджан.

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