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Reuters: Запрет на поставки российского угля отложен до августа

Reuters: Запрет на поставки российского угля отложен до августа Эмбарго со стороны Еврокомиссии (ЕК) на поставки угля из России вступит в силу в середине августа.
Энергетика
7 апреля 2022 г. 13:29
Reuters: Запрет на поставки российского угля отложен до августа

Эмбарго со стороны Еврокомиссии (ЕК) на поставки угля из России вступит в силу в середине августа.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, ЕК должен был одобрить запрет на поставки сегодня, 7 апреля.

Она подсчитала, что из-за эмбарго РФ потеряет 4 млрд евро годовой прибыли. Согласно источникам агентства в Евросоюзе, поэтапный отказ от импорта угля станет одной из самых жестких мер в пятом пакете антироссийских санкций, предложенном в связи с событиями в Буче.

Вчера Еврокомиссии не удалось согласовать эмбарго на поставки российского угля ввиду необходимости решения технических вопросов, связанных с действующими контрактами. Отмечается, что изначальные планы ЕС ввести запрет в июле были скорректированы в связи с давлением со стороны Германии.

Пятый пакет санкций ЕС был анонсирован после публикаций о событиях в украинском городе Буча.

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