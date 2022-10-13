Reuters: Ремонт участка нефтепровода "Дружба" в Польше начался

В Польше приступили к ремонту поврежденного участка нефтепровода "Дружба".

В Польше приступили к ремонту поврежденного участка нефтепровода "Дружба".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера.

"Ремонтные работы на трубопроводе, по которому российская нефть поставлялась в Германию, уже начались, и Польша не считает, что инцидент был диверсией", - сообщил он.

"Все указывает на естественные причины, проблемы в материале, конечно, участок с трещиной будет исследован. Так что на данный момент у нас нет информации, которая могла бы указывать на диверсию", - заявил Бергер. По его словам, утечка была вызвана "относительно большой" трещиной в трубопроводе.