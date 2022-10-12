На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла разгерметизация

Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" - компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе.

Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" - компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила компания.

"Во вторник поздним вечером автоматические системы PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 км от Плоцка", - говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, по этому участку нефть поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны.

Отметим, что пропускная способность трубопровода составляет 16,7 млн тонн нефти в год.

Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).