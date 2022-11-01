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Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом

Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом «Хетафе» на выезде обыграл «Эльче» в матче 12-го тура чемпионата Испании - 1:0.
Энергетика
1 ноября 2022 г. 03:44
Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом

Президент России Владимир Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить.

Как передает Report, об этом он сообщил журналистам в Сочи 31 октября после трехсторонних переговоров глав России, Азербайджана и Армении.

Путин добавил, что покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире. После реализации турецкого газового хаба появится достаточное количество желающих заключить контракты, отметил российский лидер.

«Я знаю, что потребителей много и желающих приобрести российских газ тоже много. Посмотрим, что будет происходить этой зимой, следующей зимой. Но уверен — контракты будут заключены. В конце концов мы и европейские страны можем использовать как транзитные для поставок в другие регионы мира. Но я не сомневаюсь, что и в Европе найдется немало желающих», — сказал Путин.

По его словам, Россия выбрала Турцию в качестве газового хаба, потому что не может работать напрямую с Евросоюзом (ЕС).

«Почему мы выбрали Турцию в качестве возможного хаба для поставок газа? Мне кажется, понятно, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — отметил президент.

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Версия на азербайджанском языке Putin Türkiyədə qaz qovşağını real layihə adlandırıb

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