Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом

«Хетафе» на выезде обыграл «Эльче» в матче 12-го тура чемпионата Испании - 1:0.

Президент России Владимир Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить.

Как передает Report , об этом он сообщил журналистам в Сочи 31 октября после трехсторонних переговоров глав России, Азербайджана и Армении.

Путин добавил, что покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире. После реализации турецкого газового хаба появится достаточное количество желающих заключить контракты, отметил российский лидер.

«Я знаю, что потребителей много и желающих приобрести российских газ тоже много. Посмотрим, что будет происходить этой зимой, следующей зимой. Но уверен — контракты будут заключены. В конце концов мы и европейские страны можем использовать как транзитные для поставок в другие регионы мира. Но я не сомневаюсь, что и в Европе найдется немало желающих», — сказал Путин.

По его словам, Россия выбрала Турцию в качестве газового хаба, потому что не может работать напрямую с Евросоюзом (ЕС).

«Почему мы выбрали Турцию в качестве возможного хаба для поставок газа? Мне кажется, понятно, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — отметил президент.