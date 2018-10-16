Прокачка газа по Южно-Кавказскому газопроводу увеличилась на 7%

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2018 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 16 806,1 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,7% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) приходится 34,4% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам. По данному трубопроводу транспортировано 5 785,6 млн кубометров газа, что на 7,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого с месторождения "Шахдениз". Трубопровод берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны.

Газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. По нему транспортируется газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.