Президент: Азербайджан планирует увеличить экспорт энергоресурсов - в частности нефти и газа

Азербайджан планирует увеличить экспорт энергоресурсов, в частности природного газа и электроэнергии, учитывая растущий спрос и расширение географии поставок.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Глобального Бакинского форума.

По словам главы государства, наиболее актуальным вопросом сегодня остается энергетическая безопасность.

"Сегодня она в определенной степени нарушена. Мы видим беспрецедентный рост цен на нефть и газ, что создает множество проблем для потребителей. Но это проблема не только для потребителей. Если кто-то думает, что такие несбалансированные цены выгодны странам-экспортерам нефти, это не совсем так. Многие страны-экспортеры имеют суверенные фонды, которые инвестируют в различные финансовые инструменты. И когда падают фондовые рынки, потери на них могут превышать доходы от высоких цен на нефть", - сказал президент.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, как ответственный участник формата ОПЕК+, выступает за сбалансированные и предсказуемые цены на нефть.

"Наши усилия в рамках ОПЕК+ как посредника и страны, которая инвестировала значительные усилия в поиск компромиссных решений, получают высокую оценку", - сказал он.

Алиев также отметил, что сегодня энергетическая безопасность стала неотъемлемой частью национальной безопасности государств. Азербайджан производит и экспортирует все виды энергетических ресурсов - нефть, газ, нефтепродукты, нефтехимию, электроэнергию.

"Мы планируем увеличить экспорт, особенно природного газа и электроэнергии, учитывая растущий спрос и расширение географии поставок. Когда мы встречались год назад, число стран-импортеров азербайджанского газа достигало 12. За один год их число выросло до 16. И все они получают газ по трубопроводам", - сказал он.

Глава государства добавил, что по географии трубопроводных поставок газа Азербайджан сегодня занимает первое место в мире. "Объемы экспорта будут расти, и это важный фактор энергетической безопасности для многих стран. Азербайджан также продолжит вносить вклад в энергетическую безопасность как надежный поставщик нефти на международный рынок", - подытожил он.