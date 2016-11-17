Поставки газа по Южно-Кавказскому газопроводу увеличились на 8%

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь 2016 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 16 744,5 млн кубометров газа. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,4% меньше соответствующего периода прошлого года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум приходится 34,5% общего объема поставок газа. За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 5 780,0 млн кубометров газа, что на 7,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки в Грузию и Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны.

По трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз-1" в Азербайджан и Грузию, с июля 2007 года - Турцию.