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Польша и Westinghouse подписали соглашение о предпроектных работах на АЭС

Польша и Westinghouse подписали соглашение о предпроектных работах на АЭС Польша и американская компания Westinghouse подписали соглашение о предпроектных работах на строительство первой атомной электростанции в стране.
Энергетика
22 февраля 2023 г. 13:34
Польша и Westinghouse подписали соглашение о предпроектных работах на АЭС

Польша и американская компания Westinghouse подписали соглашение о предпроектных работах на строительство первой атомной электростанции в стране.

Как передает Report, церемония подписания соглашения о предпроектных работах между компанией "Польские атомные электростанции" и Westinghouse состоялась в среду в Варшаве.

"Сегодняшнее решение и соглашение позволит нам безопасно чувствовать себя на протяжении очередных лет. Мы обязаны заботиться об энергетической безопасности Польши", - заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Она отметила, что очередное соглашение на пути строительства первой польской АЭС будет подписано в первой половине текущего года.

Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.

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