Польша и Westinghouse подписали соглашение о предпроектных работах на АЭС

Польша и американская компания Westinghouse подписали соглашение о предпроектных работах на строительство первой атомной электростанции в стране.

Польша и американская компания Westinghouse подписали соглашение о предпроектных работах на строительство первой атомной электростанции в стране.

Как передает Report, церемония подписания соглашения о предпроектных работах между компанией "Польские атомные электростанции" и Westinghouse состоялась в среду в Варшаве.

"Сегодняшнее решение и соглашение позволит нам безопасно чувствовать себя на протяжении очередных лет. Мы обязаны заботиться об энергетической безопасности Польши", - заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Она отметила, что очередное соглашение на пути строительства первой польской АЭС будет подписано в первой половине текущего года.

Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.