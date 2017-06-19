По магистральным трубопроводам Азербайджана транспортировано 17 млн тонн нефти

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 17 478,8 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 78,3% общего объема транспортируемой нефти.

За январь-май текущего года по данному трубопроводу транспортировано 13 684,5 тыс. тонн нефти. За этот период по BTC прокачано 2 685,5 тыс. тонн транзитной нефти.