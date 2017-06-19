 Наверх
    Закрыть фоторежим

    По магистральным трубопроводам Азербайджана транспортировано 17 млн тонн нефти

    По BTC прокачано 2,7 млн тонн транзитной нефти

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 17 478,8 тыс. тонн нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 78,3% общего объема транспортируемой нефти.

    За январь-май текущего года по данному трубопроводу транспортировано 13 684,5 тыс. тонн нефти. За этот период по BTC прокачано 2 685,5 тыс. тонн транзитной нефти.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi