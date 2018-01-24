Oxford Institute for Energy Studies: Борьба за нефтяной рынок усилится

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Распространение электромобилей в мире приведет к тому, что нефтедобытчики будут делить существенно меньший рынок и странам ОПЕК и России придется перестраивать экономику, бороться за рынки сбыта и снижать цены на нефть.

Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", такой прогноз содержится в докладе Oxford Institute for Energy Studies "Пик потребления нефти и долгосрочные цены на нефть".

Главный экономист нефтегазовой компании BP Спенсер Дейл и директор Oxford Institute for Energy Studies Бассам Фаттух сопоставили несколько прогнозов спроса на нефть и пришли к выводу, что к 2040-2050 годам продажи нефти начнут падать. Когда именно ее потребление выйдет на пик, исследователи не решили - слишком много факторов влияют на это, но констатировали, что миру больше не грозит нехватка нефти, и более того, не вся нефть, что находится в недрах Земли, вообще будет добыта. После того как пик будет пройден, потребление нефти начнет снижаться драматически и остановить эту тенденцию будет невозможно.

И тогда производители с низкой себестоимостью начнут выдавливать с рынка нефтедобытчиков с низкой рентабельностью. Лучше будет тем странам, где есть возможность очень быстро нарастить добычу – такова, к примеру, Саудовская Аравия, где себестоимость нефти сейчас ниже 10 долларов за баррель. Тем странам, где такой возможности нет, придется адаптировать экономику к новым реалиям и потратить десятилетия, чтобы сократить затраты на добычу и увеличить ее.

По прогнозу Oxford Institute for Energy Studies, банки не станут кредитовать крупным компаниям разработку новых месторождений – из-за длительного срока возврата капитала. Более того, трудно будет получить кредит просто тем странам, чей бюджет зависит от нефти, если они не смогут реформировать экономику так, чтобы себестоимость нефти у национальных производителей держалась ниже цен на нее.

Одно из опасных следствий падения спроса на нефть – обрушение национальных валют нефтяных стран, говорится в исследовании, – особенно тех, где курс плавающий и не устанавливается центробанками.