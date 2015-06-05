​ОПЕК сохранила квоты на добычу нефти

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ ОПЕК на сегодняшнем очередном заседании в Вене (Австрия) сохранила квоты на добычу нефти в странах-участницах организации.

Как сообщает Report, в следующие 6 месяцев ОПЕК сохранит добычу на уровне 30 млн. баррелей в сутки. Отметим, что несмотря на это в мае ОПЕК увеличила добычу до 31,2 млн. баррелей в сутки. Несмотря на падение цен на нефть и прогнозы по увеличению добычи Ираном, страны-участницы не изменили квоты.

На решение ОПЕК сохранить стратегию повлияли повышающиеся с января цены на нефть. После заседания министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими отметил, что он доволен решением, потому что при такой экономической конъюнктуре падение цен на нефть продолжится. После сегодняшнего решения отложено обсуждение вопроса о намерении таких стран как Иран и Ливия, чья добыча в последнее время сократилась, постепенно увеличить объемы добычи. Хотя министр нефти Ирана пожелал узнать мнение членов организации по вопросу увеличения ежесуточной добычи до 1 млн. баррелей, они посчитали это обсуждение преждевременным.

Как отметили участники заседания, снятие санкций и увеличение Ираном добычи ожидается не ранее 2016 года. Также подчеркнуто, что в Ливии не решена проблема с морскими портами, в связи с чем обсуждение было отложено.

Руководитель PIRA Energy Group Гэри Гросс отметил, что ситуация на рынке развивается по сценарию ОПЕК и план по сокращению Саудовской Аравии инвестиций в разработку новых структур полностью реализуется. Президент Rapidan Group Боб Макнэлли прогнозирует падение цен на нефть до 50 долларов за баррель.

Отметим, что очередное заседание картели состоится 4 декабря.