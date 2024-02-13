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ОПЕК понизил оценку роста добычи нефти вне организации в этом году

ОПЕК понизил оценку роста добычи нефти вне организации в этом году ОПЕК понизил оценку роста добычи нефти вне организации в 2024 году на 0,15 млн баррелей в сутки.
Энергетика
13 февраля 2024 г. 17:19
ОПЕК понизил оценку роста добычи нефти вне организации в этом году

ОПЕК понизил оценку роста добычи нефти вне организации в 2024 году на 0,15 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из февральского доклада организации.

"Прогнозируется, что добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2024 году вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки, до в среднем 70,5 млн баррелей в сутки… Это отражает пересмотр в сторону понижения примерно на 150 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца", - сказано в докладе.

Основными драйверами роста добычи нефти вне организации в 2024 году, как ожидает ОПЕК, станут США, Канада, Гайана, Бразилия и Норвегия. Существенную поддержку росту также окажут шельфовые проекты в Латинской Америке и Северном море.

В 2025 году добыча нефти странами вне ОПЕК, как прогнозируется, вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 71,8 млн баррелей в сутки. Рост будет обеспечен за счет увеличения объемов добычи в США, Бразилии, Канаде, Казахстане и Гайане, в то время как они значительно сократятся в Мексике и Анголе.

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Версия на азербайджанском языке OPEC təşkilatdan kənarda neft hasilatının artımı ilə bağlı proqnozunu aşağı salıb
Версия на английском языке OPEC lowers its estimate for non-organization oil production growth this year

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