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ОПЕК+ продлил сделку до конца 2023 года

ОПЕК+ продлил сделку до конца 2023 года Сделка ОПЕК+ продлена до конца 2023 года, страны ОПЕК+ с ноября сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.
Энергетика
5 октября 2022 г. 18:52
ОПЕК+ продлил сделку до конца 2023 года

Сделка ОПЕК+ продлена до конца 2023 года, страны ОПЕК+ с ноября сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, встречи мониторингового комитета будут проводиться каждые два месяца, встречи министров ОПЕК+ - каждые полгода. Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится 4 декабря.

На новостях о решении ОПЕК+ мировые цены на нефть демонстрируют волатильность.

Как свидетельствуют данные торгов, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,56% — до 92,29 доллара США за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,37% — до 86,84 доллара США за баррель.

Сразу после публикации новостей цены ускорили рост до 1,5%, но затем даже переходили к снижению.

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