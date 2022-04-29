Нефть подорожала на рисках ввода эмбарго на сырье из России

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли на фоне опасений по поводу возможного ввода эмбарго на нефть из России.

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли на фоне опасений по поводу возможного ввода эмбарго на нефть из России.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,9%, до 108,22 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,54%, до 105,92 доллара.

В пятницу утром трейдеры оценивают перспективы возможного ввода эмбарго на российское сырье в свете сообщения газеты Wall Street Journal о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ.

"ЕС (сейчас) активно рассматривает возможность введения эмбарго на импорт российской нефти в той или иной форме, причем даже Германия готова его поддержать", — пишет издание.

Трейдеры в пятницу также ожидают еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За прошлую неделю их число выросло на 1 – до 549 агрегатов.