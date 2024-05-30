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Азербайджан в марте стал вторым по поставкам газа в Турцию

Азербайджан в марте стал вторым по поставкам газа в Турцию Азербайджан в первом квартале 2024 года экспортировал в Турцию 2 млрд 674,43 млн кубометров газа.
Энергетика
30 мая 2024 г. 12:04
Азербайджан в марте стал вторым по поставкам газа в Турцию

Азербайджан в первом квартале 2024 года экспортировал в Турцию 2 млрд 674,43 млн кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDC).

Согласно информации, это на 2,1 % больше, чем за первые три месяца 2023 года.

В марте 2024 года Азербайджан экспортировал в Турцию 1 млрд 020,93 млн кубометров природного газа. Это на 10,63 % больше, чем в марте прошлого года.

Таким образом, в марте Азербайджан стал второй страной - экспортером природного газа в Турцию. На долю Азербайджана приходится 23,6% всего импортируемого Турцией природного газа.

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