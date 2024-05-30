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На Бакинском энергетическом форуме пройдет специальная сессия на тему COP29

На Бакинском энергетическом форуме пройдет специальная сессия на тему COP29 В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в программу Бакинского энергетического форума включена специальная сессия "Во имя зеленого мира. Стратегические пути развития COP29".
Энергетика
30 мая 2024 г. 12:31
На Бакинском энергетическом форуме пройдет специальная сессия на тему COP29

В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в программу Бакинского энергетического форума включена специальная сессия "Во имя зеленого мира. Стратегические пути развития COP29".

Как сообщает Report, об этом заявила проектный руководитель Бакинского энергетического форума Айнура Назарли на пресс-конференции, посвященной Бакинской энергетической неделе.

По ее словам, в программе мероприятий, проводимых в рамках Бакинской энергетической недели, особое место занимают темы экологических проблем и угроз, пути их предотвращения, а также "зеленая" энергетика.

Отметим, что Бакинская энергетическая неделя пройдет 4-6 июня. Поддержку в проведении важного мероприятия в энергетической сфере региона оказывает Министерство энергетики, основным партнером выступает Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

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Версия на английском языке Special session dedicated to COP29 to be held at Baku Energy Forum
Версия на азербайджанском языке Bakı Enerji Forumunda COP29-a həsr olunan xüsusi sessiya keçiriləcək

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