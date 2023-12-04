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Нефть марки Brent подешевела до 78,26 доллара за баррель

Нефть марки Brent подешевела до 78,26 доллара за баррель Цены на нефть продолжили снижение в понедельник после падения в пятницу и по итогам прошлой недели, несмотря на решение ОПЕК+ о продлении ограничений в добыче.
Энергетика
4 декабря 2023 г. 09:58
Нефть марки Brent подешевела до 78,26 доллара за баррель

Цены на нефть продолжили снижение в понедельник после падения в пятницу и по итогам прошлой недели, несмотря на решение ОПЕК+ о продлении ограничений в добыче.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 78,26 доллара за баррель, что на 0,62 доллара (0,79%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов упала на 1,98 доллара (2,5%), до 78,88 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,51 доллара (0,69%), до 73,56 доллара за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на 1,89 доллара (2,5%), до 74,07 доллара за баррель.

На прошлой неделе как Brent, так и WTI потеряли в цене около 2%.

Как сообщалось, ОПЕК+ не стала менять официальные квоты на добычу по итогам прошедшего заседания. При этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

"Похоже, трейдеры либо не верят в то, что страны ОПЕК+ будут соблюдать согласованные условия, либо не считают сокращение добычи достаточным", - отмечает главный аналитик OANDA Крейг Эрлам, слова которого приводит Market Watch.

Эксперты также отмечают "сигналы раскола внутри альянса, которые могут повлиять на его способность достичь поставленных целей, не говоря уже о дальнейшем сокращении добычи".

"Трейдеры, вероятно, будут сохранять осторожность, учитывая разногласия в ОПЕК и рост добычи в странах, не входящих в альянс", - сказал аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанана.

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Версия на азербайджанском языке “Brent” markalı neft ucuzlaşıb
Версия на английском языке Brent oil drops to $78.26 per barrel

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