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Нефть дорожает на данных API о сильном снижении запасов

Нефть дорожает на данных API о сильном снижении запасов Данное снижение может стать сильнейшим с конца апреля, когда запасы упали на 8 миллионов баррелей
Энергетика
3 июня 2021 г. 09:23
Нефть дорожает на данных API о сильном снижении запасов

Мировые цены на нефть в четверг утром растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о сильном снижении недельных запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 09.03 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55% — до 71,74 доллара США за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,6%, до 69,24 доллара США за баррель.

Ранее API сообщил, что за неделю по 28 мая коммерческие запасы нефти в США упали на 5,4 миллиона баррелей. Такое снижение может стать сильнейшим с конца апреля, когда запасы упали на 8 миллионов баррелей.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в четверг вечером министерством энергетики США. Аналитики полагали, что запасы сократились только на 2,4 миллиона.

Трейдеры также продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+. Альянс сохранил прежние параметры ограничения добычи нефти, то есть несколько увеличит добычу в июле. О дальнейших планах станет известно на следующем заседании — 1 июля.

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Версия на английском языке Oil rising in price on API data on strong decline in stocks

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