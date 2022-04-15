О нас
Аудио новости

Названы причины проблем с отоплением в Ясамальском и Хатаинском районах

Названы причины проблем с отоплением в Ясамальском и Хатаинском районах Большинство жалоб на горячую линию ОАО “Азеристиликтеджхизат” из-за отсутствия тепла поступают из Ясамальского и Хатаинского районов.
Энергетика
15 апреля 2022 г. 17:54
Названы причины проблем с отоплением в Ясамальском и Хатаинском районах

Большинство жалоб на горячую линию ОАО “Азеристиликтеджхизат” из-за отсутствия тепла поступают из Ясамальского и Хатаинского районов.

Об этом Report сообщил временно исполняющий обязанности председателя акционерного общества Ильхам Мирзалиев.

По его словам, в Ясамальском районе проблема связана с устареванием инфраструктуры: “Самым важным вопросом является необходимость ремонта магистральных тепловых линий, проходящих по улицам и проспектам города. У нас есть магистральные теплопроводы на улице Шарифзаде, проспекте Зардаби и круге Гялябя и нет технических возможностей поменять их за один день. В течение отопительного сезона в этом районе происходят аварии, что приводит к остановке отопления”.

Мирзалиев отмечает, что проблема в Хатаинском районе в корне другая: "Самая большая проблема в Хатаинском районе связана с теплом, получаемым от Бакинской ТЭЦ. За счет него обеспечивается теплоснабжение более 200 жилых домов, то есть около 20 тысяч квартир. Через Хатаинский район проходит 10-километровая магистральная линия диаметром 700 мм. На этой территории расположены незаконно построенные частные дома. Техническое обслуживание линии практически невозможно. Когда происходит обычная авария, линия полностью останавливается. В это время прекращается теплоснабжение этих 20 тысяч квартир. Общая протяженность линии составляет около 80 км. Из них 10 км - это магистральная линия, а 70 км - другие линии. В случае аварии система полностью останавливается, в течение 1-2 дней сливается вода, устраняется авария, а через 1-2 дня восстанавливается теплоснабжение”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Yasamal və Xətai rayonlarında binaların istilik probleminin səbəbləri açıqlanıb

Самое читаемое

Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
14 апреля 2022 г. 14:07
Forbes: Крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
Forbes: Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
14 апреля 2022 г. 21:36
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
10 апреля 2022 г. 11:45
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
11 апреля 2022 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi