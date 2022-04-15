Названы причины проблем с отоплением в Ясамальском и Хатаинском районах

Большинство жалоб на горячую линию ОАО “Азеристиликтеджхизат” из-за отсутствия тепла поступают из Ясамальского и Хатаинского районов.

Большинство жалоб на горячую линию ОАО “Азеристиликтеджхизат” из-за отсутствия тепла поступают из Ясамальского и Хатаинского районов.

Об этом Report сообщил временно исполняющий обязанности председателя акционерного общества Ильхам Мирзалиев.

По его словам, в Ясамальском районе проблема связана с устареванием инфраструктуры: “Самым важным вопросом является необходимость ремонта магистральных тепловых линий, проходящих по улицам и проспектам города. У нас есть магистральные теплопроводы на улице Шарифзаде, проспекте Зардаби и круге Гялябя и нет технических возможностей поменять их за один день. В течение отопительного сезона в этом районе происходят аварии, что приводит к остановке отопления”.

Мирзалиев отмечает, что проблема в Хатаинском районе в корне другая: "Самая большая проблема в Хатаинском районе связана с теплом, получаемым от Бакинской ТЭЦ. За счет него обеспечивается теплоснабжение более 200 жилых домов, то есть около 20 тысяч квартир. Через Хатаинский район проходит 10-километровая магистральная линия диаметром 700 мм. На этой территории расположены незаконно построенные частные дома. Техническое обслуживание линии практически невозможно. Когда происходит обычная авария, линия полностью останавливается. В это время прекращается теплоснабжение этих 20 тысяч квартир. Общая протяженность линии составляет около 80 км. Из них 10 км - это магистральная линия, а 70 км - другие линии. В случае аварии система полностью останавливается, в течение 1-2 дней сливается вода, устраняется авария, а через 1-2 дня восстанавливается теплоснабжение”.