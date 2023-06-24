О нас

Названы объемы поставок азербайджанского газа в Европу

Названы объемы поставок азербайджанского газа в Европу С 31 декабря 2020 года по сегодняшний день по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было транспортировано в общей сложности 24,75 млрд кубометров природного газа.
Энергетика
24 июня 2023 г. 16:38
Названы объемы поставок азербайджанского газа в Европу

С 31 декабря 2020 года по сегодняшний день по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было транспортировано в общей сложности 24,75 млрд кубометров природного газа.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор TAP Лука Шиппати.

"Из них около 1,1 млрд кубометров отправлено в Болгарию, более 2,7 млрд кубометров - в Грецию, а более 20,7 млрд кубометров - в Италию", - сказал исполнительный директор TAP.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу начались в конце 2020 года. Поставки рассчитаны на 25 лет, а объем превысит 10 млрд кубометров. В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 12 млрд кубометров газа в год.

В соответствии с соглашением, подписанным между Азербайджаном и Европейским союзом, в ближайшие 5 лет транспортировка газа в Европу будет доведена до 20 млрд кубометров.

С полным текстом интервью с Лукой Шиппати можно ознакомиться здесь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Volumes of Azerbaijani gas supplies to Europe revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qazının Avropaya tədarük həcmləri açıqlanıb

Другие новости из категории

Лука Шиппати: Ведется оценка технических возможностей TAP для транспортировки газово-водородной смеси
Лука Шиппати: Ведется оценка технических возможностей TAP для транспортировки газово-водородной смеси
24 июня 2023 г. 16:10
Японская компания внедрит гибридную систему в отдаленных горных селах Азербайджана
Японская компания внедрит гибридную систему в отдаленных горных селах Азербайджана
24 июня 2023 г. 15:35
Saudi Aramco и TotalEnergies подписали контракты по нефтехимкомплексу
Saudi Aramco и TotalEnergies подписали контракты по нефтехимкомплексу
24 июня 2023 г. 15:33
Прибыль Азербайджана от экспорта метанола сократилась на 37%
Прибыль Азербайджана от экспорта метанола сократилась на 37%
24 июня 2023 г. 14:38
Доходы Азербайджана от экспорта карбамида сократились
Доходы Азербайджана от экспорта карбамида сократились
24 июня 2023 г. 14:14
Доходы управления SOCAR от ненефтяного экспорта сократились более чем на 35%
Доходы управления SOCAR от ненефтяного экспорта сократились более чем на 35%
24 июня 2023 г. 14:00
SOCAR Polymer увеличила экспортные доходы на 60%
SOCAR Polymer увеличила экспортные доходы на 60%
24 июня 2023 г. 13:29
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
24 июня 2023 г. 09:53
Долг Нигерии за импортированные нефтепродукты достиг 3 млрд долларов
Долг Нигерии за импортированные нефтепродукты достиг 3 млрд долларов
23 июня 2023 г. 17:33
Нидерланды прекратят добычу газа на Гронингенском месторождении с октября
Нидерланды прекратят добычу газа на Гронингенском месторождении с октября
23 июня 2023 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi