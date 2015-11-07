С нового года технические условия на газификацию будут выдаваться службой "ASAN Xidmət"

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане с 1 января 2016 года все технические условия в связи со снабжением природным газом будут выдаваться потребителям в центрах "ASAN Xidmət".

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на мероприятии по случаю подачи природного газа в село Мосул Зардабского района.

Р.Абдуллаев отметил, что для этого в настоящее время ведутся переговоры между SOCAR и "ASAN Xidmət": "Это делается для удобства населения. Технические условия будут бесплатно выдаваться в центрах "АSAN Xidmət".

Президент компании также подчеркнул, что в Азербайджане газифицировано более 90% сел, население каждого из которых превышает 100 человек.