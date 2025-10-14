Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    МВФ прогнозирует снижение средней цены на нефть почти на 13%

    Энергетика
    • 14 октября, 2025
    • 17:39
    МВФ прогнозирует снижение средней цены на нефть почти на 13%

    Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение средней цены на нефть в мире по итогам 2025 года на 12,9% по сравнению с 2024 годом - до $68,92 за баррель.

    Как передает Report, об этом говорится в опубликованном во вторник докладе организации.

    Согласно расчетам МВФ, значение показателя, рассчитываемое как простое среднее от цен на нефть марок Brent, WTI и Dubai Fateh, снизится с $79,17 за баррель в 2024 году до $68,92 в 2025 году.

    В 2026 году фонд прогнозирует дальнейшее снижение, однако меньшими темпами, чем в текущем. Средняя цена на нефть снизится на 4,5% в годовом выражении и составит $65,84 за баррель.

    Индекс спотовых цен на нефть, как ожидается, составит в среднем $68,90 за баррель в 2025 году и снизится до $67,30 к 2030 году.

