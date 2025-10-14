МВФ прогнозирует снижение средней цены на нефть почти на 13%
Энергетика
- 14 октября, 2025
- 17:39
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение средней цены на нефть в мире по итогам 2025 года на 12,9% по сравнению с 2024 годом - до $68,92 за баррель.
Как передает Report, об этом говорится в опубликованном во вторник докладе организации.
Согласно расчетам МВФ, значение показателя, рассчитываемое как простое среднее от цен на нефть марок Brent, WTI и Dubai Fateh, снизится с $79,17 за баррель в 2024 году до $68,92 в 2025 году.
В 2026 году фонд прогнозирует дальнейшее снижение, однако меньшими темпами, чем в текущем. Средняя цена на нефть снизится на 4,5% в годовом выражении и составит $65,84 за баррель.
Индекс спотовых цен на нефть, как ожидается, составит в среднем $68,90 за баррель в 2025 году и снизится до $67,30 к 2030 году.
Последние новости
18:14
Неделя "Духовных ценностей" в Карабахе завершиласьРелигия
18:11
Абдуллаев: На освобожденных территориях ужесточены требования к энергоэффективностиЭнергетика
18:06
МВФ пересмотрел прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2025-2026гг.Финансы
18:02
Азербайджан и Казахстан проведут заседание комиссии по автотранспортуВнешняя политика
17:57
Мадагаскарские военные заявили, что берут власть в свои руки - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
17:55
"Лукойл" инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана свыше $12 млрдЭнергетика
17:54
МВФ ожидает до 2030 года снижение инфляции в Азербайджане до 4%Финансы
17:48
Фото
Спикеры парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции встретились с премьером ПенджабаВнешняя политика
17:47