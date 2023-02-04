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Молдова надеется получать газ из Азербайджана через Румынию

Молдова надеется получать газ из Азербайджана через Румынию Молдова рассчитывает получать газ из Азербайджана через Румынию благодаря соглашению, которое заключили азербайджанская нефтяная компания SOCAR и румынская Romgaz S. A.
Энергетика
4 февраля 2023 г. 01:05
Молдова надеется получать газ из Азербайджана через Румынию

Молдова рассчитывает получать газ из Азербайджана через Румынию благодаря соглашению, которое заключили азербайджанская нефтяная компания SOCAR и румынская Romgaz S. A.

Как передает Report, об этом заявил спикер молдовского парламента, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova.

"По этому соглашению газ из Азербайджана через Турцию попадет в Трансбалканский газопровод и в Румынию. Это позволит и Молдове закупать его. Мы будем пользоваться этим дополнительным источником газа", - сказал Гросу.

По его словам, газ из Румынии в Молдову может быть поставлен по газопроводу Яссы - Унгены протяженностью 43,2 км, который был построен с помощью ЕС еще в 2014 году и все эти годы не использовался. Гросу отметил, что республика, если цена будет выгодной, сможет закачивать его в подземные хранилища соседних стран, так как своих у нее нет.

Пропускная способность газопровода из Румынии составляет в 1,5 млрд куб. м в год, тогда как республика потребляет до 3 млрд куб. м этого топлива.

Напомним, что 3 февраля в Баку между Государственными нефтяными компаниями Азербайджана (SOCAR) и Румынии (Romgaz) был подписан контракт о поставках до 1 млрд кубометров газа из Азербайджана в Румынию.

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Версия на азербайджанском языке Moldova Rumıniya vasitəsilə Azərbaycandan qaz almaq niyyətindədir

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