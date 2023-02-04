Молдова надеется получать газ из Азербайджана через Румынию

Молдова рассчитывает получать газ из Азербайджана через Румынию благодаря соглашению, которое заключили азербайджанская нефтяная компания SOCAR и румынская Romgaz S. A.

Молдова рассчитывает получать газ из Азербайджана через Румынию благодаря соглашению, которое заключили азербайджанская нефтяная компания SOCAR и румынская Romgaz S. A.

Как передает Report , об этом заявил спикер молдовского парламента, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova.

"По этому соглашению газ из Азербайджана через Турцию попадет в Трансбалканский газопровод и в Румынию. Это позволит и Молдове закупать его. Мы будем пользоваться этим дополнительным источником газа", - сказал Гросу.

По его словам, газ из Румынии в Молдову может быть поставлен по газопроводу Яссы - Унгены протяженностью 43,2 км, который был построен с помощью ЕС еще в 2014 году и все эти годы не использовался. Гросу отметил, что республика, если цена будет выгодной, сможет закачивать его в подземные хранилища соседних стран, так как своих у нее нет.

Пропускная способность газопровода из Румынии составляет в 1,5 млрд куб. м в год, тогда как республика потребляет до 3 млрд куб. м этого топлива.

Напомним, что 3 февраля в Баку между Государственными нефтяными компаниями Азербайджана (SOCAR) и Румынии (Romgaz) был подписан контракт о поставках до 1 млрд кубометров газа из Азербайджана в Румынию.