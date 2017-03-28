Международная выставка нефти и газа в Баку стартует с 31 мая

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ C 31 мая по 3 июня в Бакинском экспо-центре пройдет крупнейшее мероприятие энергетического сектора в Прикаспийском регионе - 24-я Международная выставка "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil&Gas - 2017).

Как сообщил Report основной организатор выставки Iteca Caspian, в этом году в выставке примут участие компании из Германии, Грузии, Ирана, Китая, Нидерландов, России, Турции, Узбекистана и т.д. Компании, участвующие в выставке, продемонстрируют инновационные технологии в области нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечение систем хранения нефти и газа, сервисные услуги, существующие и будущие нефтегазовые проекты в регионе и многое другое. С национальными павильонами выступят Италия и Германия.

Являясь признанной международной платформой, ключевым событием нефтегазовой отрасли в регионе, выставка и конференция ежегодно собирает руководителей самого высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности.

“Высокий статус выставки подкрепляет участие в церемонии открытия выставки президента Азербайджана Ильхама Алиева. Неоценимую поддержку проекту Caspian Oil&Gas оказывают министерство энергетики Азербайджана и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR)”, - говорится в информации.

Традиционно на протяжении многих лет, генеральным спонсором выставки Caspian Oil&Gas выступает SOCAR, золотым спонсором - BP, серебряным спонсором –TP Azerbaijan, среди бронзовых спонсоров компании: Azeri MI, Baku Steel Company, AZFEN, Caspian Drilling Company Ltd, Caspian Marine Services (CMS), Global Energy Azerbaijan, Russ Neft, SOCAR POLYMER, TEKFEN Construction, SIMONE и другие.

Вопросы дальнейшего развития нефтяной и газовой промышленности Азербайджана в современных реалиях, роль Азербайджана в обеспечении энергопоставок в Европу, обеспечение экологической и промышленной безопасности поставок и другие актуальные темы поднимет международная конференция Caspian Oil&Gas, которая пройдет 1-2 июня в отеле JW Marriott Absheron Baku.