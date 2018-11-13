МЭА прогнозирует повышение цен на нефть к 2025 году

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило свою оценку по цене на нефть на 2025 год на 6% — до 88 долларов за баррель, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, МЭА спрогнозировало повышение к 2040 году цен на нефть на 0,9%, до 112 долларов за баррель.

Согласно базовому сценарию МЭА, учитывающему текущую энергетическую политику стран и заявленные ими планы, цены на нефть будут постепенно расти относительно средней цены в 52 доллара за баррель в 2017 году.

"Равновесные цены на нефть в целом аналогичны ценам в прошлогоднем прогнозе, но, как всегда, этот прогноз сопровождается рядом предостережений. В прогнозе не делается попыток предвидеть колебания, которые характеризуют рынки сбыта на практике, в частности риск нехватки предложения в начале 2020-х годов. На наш взгляд, трудно предсказать гладкий путь для нефтяных рынков до 2025 года", — подчеркивается в материале.

Более того, МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире к 2040 году на 12,1% относительно показателя прошлого года — до 106,3 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, агентство улучшило свою оценку на 1,4 миллиона баррелей в день по сравнению с прошлогодним прогнозом.