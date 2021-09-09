МЭА обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется в объеме 740 тыс. баррелей.

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется в объеме 740 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – September 2021 Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA).

Согласно информации, прогноз по добыче нефти на этот год на 20 тыс. баррелей или на 2,78% превышает августовский прогноз.

Агентство подсчитало, что в третьем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей. Это на 30 тыс. баррелей или на 4,3% больше, чем в предыдущем прогнозе. По сравнению с показателями третьего квартала 2020 года рост составит 70 тыс. баррелей или 10,6%.

В последнем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 780 тыс. баррелей. Это на 20 тыс. баррелей или на 2,63% больше, чем прогноз, обнародованный ведомством в августе, а также на 90 тыс. баррелей или на 13% превышает показатели ежесуточной добычи нефти четвертого квартала прошлого года.