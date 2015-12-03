​Марош Шефчович: Я верю, что каспийский газ достигнет Европы до 2020 года

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Реализация проекта Южного газового коридора идет по графику. Это один из самых значительных проектов на сегодняшний день. Как сообщает Report со ссылкой на издание EurActiv, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Наши работы успешно продвигаются. Заседание Консультативного совета министров стран-участниц проекта "Южный газовый коридор" запланировано в начале следующего года. Первое заседание состоялось в этом году. Это создает большие возможности для стран", - сказал вице-президент Еврокомиссии.

М.Шефчович отметил, что большинство вопросов по проекту уже решено: "Я верю, что каспийский газ достигнет Европы до 2020 года".