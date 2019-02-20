Комиссар ЕС: Мы увеличим поставки каспийского газа вдвое в течение 10 лет

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) - это стратегический энергетический партнёр Европейского Союза.

Как сообщает "Report", об этом заявил комиссар Европейской комиссии по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Оттингер в рамках пресс-конференции пятого заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

"Природный газ в Нидерландах с каждым годом уменьшается, это означает, что нам нужно будет импортировать больше газа. Для нас Южный газовый коридор - это новый маршрут и новые ресурсы газа", - сказал Оттингер.

"Сегодня мы обсудили, что после завершения строительства Южного газового коридора, мы продолжим наше сотрудничество в других направлениях... Нас сближает общая цель - в течение будущих 10 лет мы хотим увеличить газ поступаемый с этой территории до 20-25 млрд кубометров", - сказал еврокомиссар.

По его словам, подписание сегодняшней совместной декларации заседания ещё больше укрепит взаимовыгодное партнерство Азербайджана с Европейским Союзом.