Казмунайгаз начинает экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

Казахстанская госкомпания Казмунайгаз (КМГ) в феврале приступит к экспортным поставкам нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) из ресурсов компании Тенгизшевройл (ТШО).

Казахстанская госкомпания Казмунайгаз (КМГ) в феврале приступит к экспортным поставкам нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) из ресурсов компании Тенгизшевройл (ТШО).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили три источника в отрасли.

В феврале поставки могут достигнуть 120 тысяч тонн, уточнили они.

Ранее источники агентства сообщали о том, что КМГ ведёт переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) о поставках до 1,5 млн тонн нефти в год по БТД.

Нефть Казахстана в трубопровод БТД, ключевой экспортный маршрут для сырья Азербайджана, поступает смешанным путем: часть нефти по железной дороге, часть - небольшими танкерами через Каспийское море с погрузкой в порту Актау для поставки в Баку, далее - по трубопроводу.

В пресс-службе Казтрансойла, владеющего в Актау терминалом по перевалке нефти, сообщили, что "в феврале 2023 года... Казтрансойл планирует осуществить налив 120 тысяч тонн нефти ТШО в танкеры в порту Актау", не уточнив дальнейший маршрут.

Казахстан старается увеличить экспорт нефти в обход России, добиваясь диверсификации поставок, о которой летом 2022 года говорил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Однако пока основным экспортным маршрутом остаётся Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с конечной точкой на российском морском терминале Южная Озереевка около Новороссийска, а доля альтернативных поставок невелика.

По данным трейдеров, КМГ использует для поставок по БТД нефть возглавляемой американской Chevron компании ТШО, в которой у казахстанского госхолдинга есть доля, но продавать партии сорта Azeri BTC с отгрузкой из турецкого порта Джейхан будет самостоятельно.

На первом этапе предполагается отгрузка из Джейхана одной партии нефти Azeri BTC в месяц с последующим увеличением до двух грузов, сообщил один из источников.

Напомним, что сырье ТШО до 2015 года поставлялось на экспорт по БТД.

Казахстан планирует экспорт нефти по БТД в объеме 1,5 млн тонн в год в 2023 году и прорабатывает дальнейшее его увеличение до 6-6,5 млн тонн в год.

При этом экспорт нефти Казахстана по Каспию ограничен пропускной способностью порта Актау, которая в настоящее время составляет 5,5 млн тонн в год, из которых около 2,1 млн тонн направляется в Махачкалу и далее по нефтепроводу в Новороссийск.

Другая проблема транскаспийских перевозок - дефицит тоннажа и невозможность увеличения парка танкеров после закрытия навигации на внутренних водных путях (ВВП) РФ, через которые имеет возможность пополняться флот.

Казахстан надеется увеличить транскаспийский транзит в рамках соглашения о стратегическом партнерстве между Казмунайгазом (КМГ) и Abu Dhabi Ports Company (ADP, Объединенные Арабские Эмираты), которое было подписано в январе 2023 года.

В рамках соглашения стороны планируют создать танкерный флот с учетом альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти, в том числе в сторону Азербайджана через Актау.

Основным акционером ТШО является американский Chevron (50%), также доли в проекте есть у Exxon Mobil (25%), Казмунайгаза (20%) и Лукойла (5%).