Энергетический сектор оставался драйвером роста экономики Азербайджана в 2022 году

2022 год ознаменовался множеством интересных проектов и новшеств в Азербайджане и во всем мире. Поэтому Report решил вновь напомнить своим читателям о важных событиях уходящего года в энергетическом нефтегазовом секторе и сфере возобновляемой энергетики.

2022 год ознаменовался множеством интересных событий в экономике Азербайджане и мира. В данном обзоре Report затронул вопросы, касающиеся энергетического сектора.

Глобальный энергетический кризис и переход к "зеленой энергии"

Резкий рост спроса на энергоносители в связи с восстановлением мировой экономики в постпандемический период привел к их многократному подорожанию. А развязанная Россией война против Украины еще больше усилила рост цен на энергоносители во всем мире. Так, в рамках санкций, принятых против России из-за войны, большинство импортеров приостановили закупку у этой страны угля, нефти, нефтепродуктов и природного газа. В этой связи новая доктрина “зеленой энергии” для Европейского союза (ЕС) приобрела еще большую актуальность.

В результате в 2022 году объем производства ветровой и солнечной энергии в Европе увеличился на рекордные 21% в сравнении с показателями 2021 года.

Параллельно с этим Европа начала расширять сотрудничество с другими странами в сфере “зеленой энергии”, в том числе с Азербайджаном, который подписал новые соглашения в области возобновляемых источников энергии с рядом европейских стран. К примеру, в Румынии было подписано “Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии”.

На церемонии подписания президент Ильхам Алиев объявил о начале строительства еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу. "Наша страна готовится стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, в основном "зеленой энергии". Потенциал возобновляемой энергии Азербайджана составляет более 27 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше, и 157 ГВт ветроэнергии в азербайджанском секторе Каспийского моря", - отметил глава государства. По словам Ильхама Алиева, Азербайджан планирует к 2027 году производить 3 ГВт ветровой и 1 ГВт солнечной энергии, 80 процентов из которых будут экспортироваться. "К 2037 году мы планируем создать дополнительные мощности не менее 6 ГВт", - подчеркнул он.

В целом, в 2022 году Азербайджан проделал большую работу в области "зеленой энергии". Так, в начале года был заложен фундамент новой ветряной электростанции "Хызы-Апшерон" мощностью 240 МВт. Эта ветряная электростанция будет производить порядка 1 млрд кВтч электроэнергии в год, в результате чего будет сэкономлено 220 млн кубометров природного газа и предотвращены выбросы 400 тысяч тонн углекислого газа.

В связи с реализацией данного проекта между Министерством энергетики Азербайджана и компанией ACWA Power из Саудовской Аравии был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морской ветроэнергетики.

В середине года в рамках Бакинской энергетической недели, в городе Шуша, освобожденном от вражеской оккупации, между Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и британской компанией BP было подписано соглашение о сотрудничестве в области совместной деятельности по выявлению потенциала совместной разработки низкоуглеродных энергетических проектов в Азербайджане.

Кроме того, в Шуше было подписано дополнение к соглашению между Министерством энергетики и BP по дальнейшим шагам в рамках совместной реализации проекта строительства солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт в освобожденном от оккупации Джебраиле.

Новые контракты и надежды

SOCAR также расширяет сотрудничество в области обмена опытом и подготовки кадров с зарубежными нефтегазовыми компаниями. Так, SOCAR и “Узбекнефтегаз” начали изучать возможности совместной добычи в Азербайджане.

Между SOCAR и казахстанской компанией QazaqGaz подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает разведку и разработку месторождений углеводородов в Казахстане, развитие газовой и химической отраслей, модернизацию транспортировки газа, внедрение инновационных технологий в этом секторе и изучение возможностей сотрудничества по другим важным направлениям.

В этом же году SOCAR подписала новые контракты в рамках проекта реконструкции и модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева. Между SOCAR и компанией Axens были подписаны лицензионные и проектные соглашения по строительству установки каталитического крекинга.

В начале 2022 года российская нефтегазовая компания Lukoil завершила сделку по покупке у компании BP 25%-ной доли в геологоразведочном проекте "Мелководная часть Апшеронского полуострова (SWAP)" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Британская компания сохранила за собой 25% акций. В настоящее время наибольшая доля в проекте - 50% принадлежит SOCAR.

В конце года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE).

Сотрудничество Азербайджана и ОПЕК

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры (ОПЕК+) продолжили сотрудничество по соглашению о квотах на добычу нефти в этом году. В течение года суточная квота добычи нефти для Азербайджана в рамках соглашения ОПЕК + увеличилась на 3,5% с 661 тыс. баррелей в сутки до 684 тыс. баррелей.

В июле после скоропостижной кончины генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Сануси Баркиндо, его место занял кувейтский нефтяной эксперт Хайтам Аль-Гайс.

Азербайджанский газ достиг еще нескольких европейских стран

Несмотря на развитие в стране сектора "зеленой энергии", основной приоритетной отраслью для Азербайджана остаются традиционные источники энергии.

Одним из важных событий года стало подписание Меморандума о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Азербайджаном и ЕС, который предполагает рост поставок каспийского природного газа в Европейский Союз и страны Западных Балкан. В итоге, к 2027 году экспорт природного газа в ЕС по Южному газовому коридору достигнет не менее 20 млрд кубометров в год.

Еще одним важным событием этого года стало подключение интерконнектора Греция-Болгария (IGB) к Трансадриатическому газопроводу (TAP). С 1 октября, после запуска IGB, начались поставки согласованных объемов газа (1 млрд кубометров) в Болгарию. В дальнейшем данный объем увеличится до 3 млрд кубометров в год, что соответствует текущей мощности интерконнектора.

Между тем, трубопровод TAP стал вторым по величине поставщиком газа в Италию после Алжира. К концу года в Италию планируется транспортировать более 9 млрд кубометров природного газа, что на 2,5 млрд кубометров больше, чем в 2021 году.

Растет число покупателей газа у Азербайджана

В этом году Сербия начала строительство нового трубопровода из Болгарии для получения газа из Азербайджана. Строительство планируется завершить в четвертом квартале 2023 года. Молдова также начала закупать азербайджанский газ в объеме 300 млн кубометров по трубопроводу IGB.

В последний месяц года SOCAR и румынский Romgaz S.A подписали договор, предусматривающий транспортировку природного газа по IGB с 1 января 2023 года, и начали его реализацию в обговоренные сроки. До 1 апреля следующего года в Румынию будет поставлено до 300 млн кубометров азербайджанского газа.

Сотрудничество с Турцией

Турция активизировала работу по возобновлению транспортировки туркменского газа через территорию Азербайджана в Европу. Уже с ноября официальная Анкара объявила о готовности поставлять туркменский газ транзитом в Европу.

В марте стало известно, что SOCAR будет искать нефть в турецком городе Батман. Согласно информации, между Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) и Трестом комплексных буровых работ SOCAR подписан контракт сроком на 1 год.

Новый руководитель SOCAR

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля Ровнаг Абдуллаев, возглавлявший Государственную нефтяную компанию в течение 17 лет, был освобожден от должности и назначен заместителем министра экономики. Другим указом президента первым вице-президентом SOCAR назначен заместитель министра экономики Ровшан Наджаф. С 21 июля он стал президентом SOCAR.

В феврале производственное объединение SOCAR "Азеригаз" определило маршруты и коридоры газопроводов в Шушу и Агдам. Проект уже представлен в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Первая прибыль Азербайджана от углеродных кредитов

В середине прошлого года SOCAR в рамках проекта Upstream Emission Reduction (UER) впервые провела сертификацию эмиссии, образующейся при добыче нефти и газа, через норвежскую компанию Carbon Limits, благодаря чему объем выбросов в 14 500 тонн в эквиваленте CO2 был сертифицирован и продан. В результате этого SOCAR получила прибыль в размере 3 млн манатов.

Принимая во внимание успешный опыт, полученный в этой области, азербайджанская компания намерена в будущем реализовать новые проекты по торговле сокращенными объемами выбросов.