Ирак достиг добычи в 4,7 млн баррелей нефти в сутки и не намерен снижать планку

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Ирак не отступит от текущего уровня добычи нефти в 4,7 млн баррелей в день.

Как передает Report, об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на главу Иракской нефтяной государственной компании Somo Фалаха Аль-Амри.

"Наш уровень добычи нефти достиг отметки в 4,7 млн баррелей в сутки, и мы не собираемся снижать планку. Это вопрос суверенитета", - заявил Аль-Амри на пресс-конференции в Багдаде.

В сентябре темпы добычи нефти в Ираке достигли 4,228 млн баррелей в день, а производство на месторождениях, находящихся в ведении курдского правительства, - 546 тыс. баррелей в день. Об этом сообщил заместитель министра нефти страны Файяд Нимаа.