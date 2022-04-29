О нас
Аудио новости

Ильхам Алиев: Мы планируем развивать наши газовые проекты на основе существующих контрактов

Ильхам Алиев: Мы планируем развивать наши газовые проекты на основе существующих контрактов Азербайджан планирует развивать свои газовые проекты на основе существующих контрактов.
Энергетика
29 апреля 2022 г. 12:23
Ильхам Алиев: Мы планируем развивать наши газовые проекты на основе существующих контрактов
Ильхам Алиев

Азербайджан планирует развивать свои газовые проекты на основе существующих контрактов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", комментируя вопрос о зависимости Европы от поставок российского газа и собирается ли Азербайджан заменить российские поставки.

"Мы исполняем все наши обязательства по подписанным контрактам перед всеми нашими потребителями на все 100 процентов. На сегодняшний день наш газ экспортируется в Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию и Италию. Италия наравне с Турцией одни из крупнейших получателей нашего газа. Мы планируем развивать наши газовые проекты на основе существующих контрактов. И существующие контракты предусматривают определенный объем. Мы не производим больше, потому что некуда продавать. Если будет спрос, который как я понимаю сейчас срочный, тогда прежде всего нужно посмотреть на ресурсы. Наше производство расчитывается из внутреннего потребления и экспорта. Сейчас мы получили несколько запросов по увеличению поставок не только от Италии, но и ряда других европейских стран", - заявил президент.

По его словам, это также вопрос пропускной способности Южного газового коридора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретится с участниками международной конференции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретится с участниками международной конференции
29 апреля 2022 г. 09:21
Пожар в Промпарке Азерсун локализован
Пожар в "Промпарке Азерсун" локализован
29 апреля 2022 г. 02:41
Глава МЧС: Пожар в Промпарке Азерсун будет локализован в течение полутора часов
Глава МЧС: Пожар в "Промпарке Азерсун" будет локализован в течение полутора часов
29 апреля 2022 г. 01:56
Кямаледдин Гейдаров: Пожар в Промпарке Азерсун охватил площадь в 5 тыс. кв.м
ФотоКямаледдин Гейдаров: Пожар в "Промпарке Азерсун" охватил площадь в 5 тыс. кв.м
29 апреля 2022 г. 01:32
В Промпарке Азерсун пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
ФотоВ "Промпарке Азерсун" пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
29 апреля 2022 г. 00:39
Пожар на территории Промышленного парка Азерсун продолжается
ФотоПожар на территории "Промышленного парка Азерсун" продолжается
28 апреля 2022 г. 23:17
Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в Сумгайыте, создана следственная группа
Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в Сумгайыте, создана следственная группа
28 апреля 2022 г. 22:41
Представители международных мозговых центров ознакомились с достопримечательностями города Шуша
ФотоПредставители международных мозговых центров ознакомились с достопримечательностями города Шуша
28 апреля 2022 г. 18:02
Бренда Шаффер: Для меня чудо находиться в Шуше 
Бренда Шаффер: Для меня чудо находиться в Шуше 
28 апреля 2022 г. 16:52
Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судна-парома Зарифа Алиева
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судна-парома "Зарифа Алиева"
28 апреля 2022 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi