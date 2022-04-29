Ильхам Алиев: Мы планируем развивать наши газовые проекты на основе существующих контрактов

Азербайджан планирует развивать свои газовые проекты на основе существующих контрактов.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", комментируя вопрос о зависимости Европы от поставок российского газа и собирается ли Азербайджан заменить российские поставки.
"Мы исполняем все наши обязательства по подписанным контрактам перед всеми нашими потребителями на все 100 процентов. На сегодняшний день наш газ экспортируется в Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию и Италию. Италия наравне с Турцией одни из крупнейших получателей нашего газа. Мы планируем развивать наши газовые проекты на основе существующих контрактов. И существующие контракты предусматривают определенный объем. Мы не производим больше, потому что некуда продавать. Если будет спрос, который как я понимаю сейчас срочный, тогда прежде всего нужно посмотреть на ресурсы. Наше производство расчитывается из внутреннего потребления и экспорта. Сейчас мы получили несколько запросов по увеличению поставок не только от Италии, но и ряда других европейских стран", - заявил президент.
По его словам, это также вопрос пропускной способности Южного газового коридора.