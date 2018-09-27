Глава Счетной палаты России прогнозирует повышение цен на нефть на протяжении ближайших лет

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Цены на нефть могут расти в течение 2-3 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя возможность сохранения тренда на рост нефтяных котировок.

"Пока мы прогнозируем некоторое повышение цены на нефть. Я думаю, это может произойти даже на ближайшие 2-3 года. За это время спрос на нефть вырастет больше чем на 3 млн баррелей в год", - сказал Кудрин. При этом, по его словам, предложение Ирана и США не сможет полностью удовлетворить спрос. "Вот почему мы думаем, что цена на нефть несколько вырастет", - добавил он.

По словам главы Счетной палаты, рост цен положительно повлияет на экономику, потому часть доходов останется у нефтяных компаний, они больше проинвестируют, "и может быть, не только в добывающую отрасль".

Напомним, что 25 сентября цена нефти Brent превысила 82 доллара за баррель впервые с 12 ноября 2014 года.