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    Глава Греческой ассоциации экономики энергетики: TAP и Южный газовый коридор крайне важные проекты

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ У Европы должен быть выбор в вопросе снабжения газа, в этом отношении, проекты Трансадриатического трубопровода (TAP)  и Южный газовый коридор очень важны.

    Как сообщает Report, об этом сказал глава Греческой ассоциации экономики энергетики Костас Андриосопулос в своем интервью новостному порталу South EU Summit.

    "Это очень важный проект, он позволяет диверсифицировать снабжение нефти, он позволяет повысить конкурентоспособность в системе", - сказал Андриосопулос.

    Более того, по мнению главы Греческой ассоциации экономики энергетики, газопровод-интерконнектор "Греция-Болгария" (IGB) имеет не меньшую степень важности. "Он будет связывать греческий и болгарский рынки, что обеспечит большую взаимосвязь в регионе", -отметил Костас Андриосопулос.

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