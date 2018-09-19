Глава Греческой ассоциации экономики энергетики: TAP и Южный газовый коридор крайне важные проекты

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ У Европы должен быть выбор в вопросе снабжения газа, в этом отношении, проекты Трансадриатического трубопровода (TAP) и Южный газовый коридор очень важны.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Греческой ассоциации экономики энергетики Костас Андриосопулос в своем интервью новостному порталу South EU Summit.

"Это очень важный проект, он позволяет диверсифицировать снабжение нефти, он позволяет повысить конкурентоспособность в системе", - сказал Андриосопулос.

Более того, по мнению главы Греческой ассоциации экономики энергетики, газопровод-интерконнектор "Греция-Болгария" (IGB) имеет не меньшую степень важности. "Он будет связывать греческий и болгарский рынки, что обеспечит большую взаимосвязь в регионе", -отметил Костас Андриосопулос.