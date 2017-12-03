"Газпром" в январе-ноябре увеличил экспорт газа в Турцию на 20,4%

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Газпром" в январе-ноябре 2017 года нарастил экспорт газа в Турцию на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"В январе-ноябре 2017 года "Газпром" нарастил поставки газа в страны целевого для проекта "Турецкий поток" региона. В частности, в Турцию — на 20,4% (на 4,48 миллиарда кубометров) по сравнению с 11 месяцами 2016 года, в Грецию — на 11,6%, в Болгарию — на 6,8%, в Венгрию — на 22,3%, в Сербию — на 26,1%", - говорится в сообщении.