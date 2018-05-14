Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "Газпром" планирует увеличить план добычи газа в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов.

По его словам, Советом директоров утверждена цифра в объеме 475,8 млрд куб. м.: "По поставкам газа в этом году зима была несколько отличная от той зимы, которая была ранее, и мы на сегодняшний день добыли газа в соответствии с планом плюс 16 млрд куб. м. По итогам первого и по итогам второго квартала рассматриваем на сегодняшний день возможности корректировки в области добычи в сторону повышения".