"Газпром нефть" считает правильным решение исключить газовый конденсат из квоты РФ в ОПЕК+

"Газпром нефть" положительно оценила решение исключить газовый конденсат из квоты России в рамках сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК +, влияние этого решения на добычу компания проведет позднее.

Ка передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Это (исключение конденсата из сделки) - правильное решение. Оценку (по влиянию на добычу нефти компании) сможем сделать чуть позже", - заметил он.

Новая цель России по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 10,326 млн баррелей в сутки вместо 11,191 млн баррелей в сутки, где конденсат учитывался.

Министр энергетики России Александр Новак говорил, что решение ОПЕК+ позволит исключить конденсат из соглашения, что избавит Россию от учета его растущего производства, сделка будет сосредоточена только на нефти.

По его словам, с января 2020 года Россия будет сокращать еще дополнительно 70 тысяч баррелей в сутки. Он подчеркивал, что в ноябре 2019 года по новой методике без учета конденсата Россия перевыполнила бы свою квоту, сократив добычу фактически не 228 тыс., а 232 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.