Газоперерабатывающий завод SOCAR переработал 2,9 млрд кубометров газа в прошлом году

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Газоперерабатывающий завод Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) переработал 2 918,3 млн кубометров природного газа в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров по итогам деятельности за 2017 год.

По информации, из этого объема произведено 2 866,67 млн кубометров очищенного сухого газа, 11,9 тыс. тонн технического бутана и 20,1 тыс. тонн газового бензина.

Газовый бензин и 48% технического бутана передано в качестве сырья на нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия SOCAR, а 52% технического бутана продано на внутреннем рынке.

Следует отметить, что отчет Кабинета министров представлен Милли Меджлису. Документ будет обсуждаться на пленарном заседании парламента 16 марта.