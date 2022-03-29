Фьючерсы на газ в Европе значительно подорожали

Фьючерсы на газ в Европе начали торговаться в плюсе — в ценовом коридоре 1 195–1 305 долларов США за тысячу кубометров, что на 2,4-12% выше расчетной цены понедельника.

Фьючерсы на газ в Европе начали торговаться в плюсе — в ценовом коридоре 1 195–1 305 долларов США за тысячу кубометров, что на 2,4-12% выше расчетной цены понедельника.

Как передает Report, это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 194,3 доллара — пока это ценовой минимум торгов, он на 2,4% выше расчетной цены понедельника (1 166,3 доллара). Затем котировки ускорили рост до 12%, достигнув максимума в 1 305,7 долларов. В последние минуты фьючерсы колеблются в диапазоне 1 280–1 295 долларов.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1 000 долларов.

Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

12.04

Фьючерсы на газ в Европе утром торговались в минусе — в ценовом коридоре 1 060-1 130 долларов США за тысячу кубометров, что на 1,9-8,2% ниже расчетной цены пятницы.

Как передает Report, это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила почти 1 115 долларов и уже через мгновения опустилась до 1 057,8 долларов. Пока это ценовой минимум торгов и на 8,2% ниже расчетной цены пятницы — 1 151,8 долларов. Затем котировки чуть выросли, достигнув максимума в 1 129,7 доллара, что ниже итоговой цены предыдущего торгового дня на 1,9%.

В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое.